5月31日(現地時間)、堂安律、小杉啓太らが所属するフランクフルトはアドルフ・ヒュッター氏の監督就任を発表した。1970年2月生まれで現在56歳のヒュッター氏は、ザルツブルク、BSCヤングボーイズで監督を務めた後、2018年5月からフランクフルトの監督に就任。長谷部誠や鎌田大地を指導し、ブンデスリーガで残留争いに巻き込まれることもあったチームを中位にまで押し上げるなどして立て直した。ヒュッター氏は、その後ボルシアMGを