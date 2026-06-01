【第100話1】 6月1日 公開 第100話2を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月1日、原作・日向夏氏、作画・倉田三ノ路氏によるマンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」第100話「麻と民間信仰（2）」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第100話1では、この地域の民間信仰や、大麻が使用されていることを知る。その後、西の街道を馬車で移動する一同だが、先に移動す