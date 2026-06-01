2026年5月30日（土）〜31日（日）に開催された「よこすかYYのりものフェスタ2026」において、ロゲットカード【第7弾】神奈川県横須賀市の「護衛艦『いずも』」を配布するイベントが実施された。休日とあって、多くの来場者でにぎわった。■さまざまな「のりもの」を見て、乗って、体験！よこすかYYのりものフェスタ「よこすかYYのりものフェスタ」は、神奈川県横須賀市で毎年開催される“乗り物好きのための大型イベント”だ。鉄道