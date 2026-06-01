5月25、26日放送の『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（読売テレビ）にロッチ・コカドさん、中岡創一さんが出演。大阪市住之江区出身のコカドさんが、地元に凱旋する企画『スターの地元ぶらり旅』で、思い出の地を中岡さんとめぐっていました。地元の商店街で鮮魚店を営んでいるコカドさんの小中学校の同級生が登場。同級生が卒業アルバムを持ち出してくると、コカドさんはある写真を指差し、「荒木さん、荒木さん、一番最初の