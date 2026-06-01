6月1日は、昭和の名俳優、石立鉄男の命日である。独特のアフロヘアで、コミカルな役からシリアスな役までこなしてきた、ドラマ好きには忘れられない存在だろう。令和のいま、石立鉄男に代わりうる俳優はいるのか……。ドラマウォッチャーとして知られる、コラムニストのペリー荻野さんと桧山珠美さんに、“令和の石立鉄男”とも呼ぶべき俳優を選んでもらった。ペリー：放送中のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で、橋本