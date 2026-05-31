6月にグループ結成3周年を迎える「僕が見たかった青空」。6月3日には、8thシングル『FUNKY SUMMER』をリリースする。「最初から『フゥー！』って声が入るような、すごくテンションが上がる曲です。少し懐かしさもあって、ライブでみんなと一緒に盛り上がれる夏曲になっています！」今回は、デビューシングル以来となる “全員歌唱” ということでも注目されている。「やっぱり全員での撮影はめちゃくちゃ楽しかったです！デ