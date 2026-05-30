きょう（土）は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。北日本は、上空寒気の影響により、大気の状態が不安定なため、所々でにわか雨があるかもしれません。天気の急変には注意が必要です。東〜西日本は、安定して晴れて、きのう以上に気温が上がる所が多いでしょう。東北南部〜九州で最高気温３０℃以上の真夏日が続出し、前橋・久留米・日田では最高気温３３℃の予想です。猛暑日に迫る暑さとなりますので、熱中症対策を忘れ