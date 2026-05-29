通学などで自転車を使う機会が多い高校生に事故の危険性を知ってもらおうと、新庄市の高校でこのほど、スタントマンによる自転車教室が開かれました。この「自転車交通安全教室」は、地元の高校生たちに事故の危険性を知ってもらおうとJA新庄市などが開いたもので、27日は新庄志誠館高校の1年生133人が参加しました。教室では、映画やドラマなどで活躍するプロのスタントマンが実演し、生徒たちは事故の危険性を肌で感じていました