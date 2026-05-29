日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。NYを舞台に現代の婚活市場を描く、ロマンチック・ラブストーリー！＊＊＊『マテリアリスト 結婚の条件』評点：★3点（5点満点）Copyright 2025 © Adore Rights LLC. All Rights Reserved「スペック」はとっかかりに過ぎないはずだが......ニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働く主人公ルーシーは、