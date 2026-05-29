BABYMETALが、自身初となるデラックスアルバム『METAL FORTH (DELUXE EDITION)』の日本独自企画盤として『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』を8月5日に発売することを発表した。あわせて、アルバムアートワークも公開となった。2025年から始まった『METAL FORTH』の総括とも言える今作は、ここでしか手に入らないロングボックス仕様となっており、ダイカットステッカー4枚セット、ポスター、ZINEなどの特典を封入している。ZIN