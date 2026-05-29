軽の常識を覆す！ ダイハツが描いた「Heart ＆ Smile Concept」の理想ダイハツは、軽自動車の限られたサイズのなかで、最大限のゆとりと使い勝手を追求した次世代のスモールカーを開発していました。驚異的な空力性能と使い勝手の良さを両立させた一台は、当時のモーターショー会場で注目を集めています。どのようなクルマだったのでしょうか。【画像】これがリッター33キロ走る！ ダイハツの「“4人乗り”軽4ドアクーペ」です