なにわ男子が6⽉17⽇に発売するニューアルバム『ND5』に収録されている、リード曲「Celebrate」が本日5⽉29⽇(⾦)に先行配信スタートした。「Celebrate」は夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。さらに、「Celebrate」のMVが本日5月29日(金)19時28分より、なにわ男