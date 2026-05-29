サンエックスの人気キャラクターたちが大集合した折り紙ムック『サンエックスユニバース折り紙91』が、2026年5月28日（木）より全国の書店・ネット書店にて発売された。＞＞＞誌面のサンプルや、テンプレートをチェック！（写真6点）本作は、世代を超えて愛される「サンエックスユニバース」の仲間たちの折り紙が折れる一冊。リラックマやすみっコぐらしはもちろん、たれぱんだ、こげぱん、アフロ犬、モノクロブーといった懐かしの