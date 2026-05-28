山形県内の沿岸部に津波警報が発表されたことを想定した災害訓練が28日、鶴岡市で行われました。この訓練は警察官の異動が落ち着いたタイミングで、改めて災害への対応を確認しようと鶴岡警察署が署員を対象に行ったものです。28日は日本海沖を震源とした地震によって鶴岡市で震度6弱を観測し、県内沿岸部に津波警報が発表されたことを想定して行われました。訓練「海からできるだけ離れ高い位置に避難してください。海から離れて