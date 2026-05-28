【SCHECTER HELLRAISER HYBRID C-1 KMOT Masaki Custom】（茨城県菓子✡正樹41歳のはず）ギターは見た目も大事とゆーことで、ボデーのアウトラインはシンプルですが、アーチトップになってるのがポイント。色に関しては見る角度によって、青と紫の２色が楽しめます。ピックアップはフロントがEMG 66 リアがEMG 57 EMGは代表機種の81 85がドンシャリ傾向ですが、こちらは中域がよく出る感じです。更にアタシのギターには