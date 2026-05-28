昨年秋に突然Negative復活のニュースが飛び込んできた！2000年代絶大な人気を誇ったヨンネ・アーロン率いるフィンランドのロックバンドNegativeがなんと今年13年ぶりに活動再開することが発表になった。Pic : Tiina Routamaa13年前ヨンネが歌詞フィンランド語のソロ活動を始めバンドは活動休止になった。当初はソロアルバム1枚発売し1年活動の後バンド活動再開予定だったものの、ソロで年齢層幅広く人気が出て、2年、3年、、、どん