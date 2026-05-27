BabyKingdomが6月24日(水)に新アトラクション(22nd maxi single)「ROYAL×FLASH」を発売、それに伴い10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞(読み:いっつまいたーん)を開催する。10周年記念＜oneman tour『IT’S MY TURN』＞は、6月25日(木)高田馬場 CLUB PHASE 公演を皮切りにファ イナルの7月26日(日)OSAKA MUSE公演まで全8公演が行われる。ポーカーの手札をモチーフに作られた今回の衣装は、10周年という節目の年を迎えるB