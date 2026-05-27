CLAN QUEENが、全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞ファイナルの東京・Zepp DiverCity (TOKYO)公演での「踊楽園」のライブ映像を公開した。今回のツアーは4〜5月にわたって、東名阪のZepp、ワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の全5都市で開催された。今回ライブ映像が公開された東京公演は、チケットが完売となっていた。https://youtu.be/Rp7zdKA1XtAなおCLAN QUEENは、12月18日に東京ガーデンシアタ