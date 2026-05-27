入野自由が、2026年月8日26日にミニアルバム『HUMOR』のリリースと、8月29日に＜入野自由 納涼祭2026＞の開催を発表した。本情報は、本日開催の＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026＞羽田公演内で発表された。ミニアルバム『HUMOR』は、＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026＞で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」をはじめ、TVアニメ『神