辰巳ゆうとが、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2026-Transformation-＞と銘打ったコンサートを本日開催した。同ツアーは、4月24日の愛知・Nittera 日本特殊陶業市民会館ビレッジホールを皮切りに、東京、大阪の三大都市で開催され、この日がその東京公演。愛知公演は満員のファンが詰めかけ大成功を収めたが、今回の東京公演もチケットは完売となった。辰巳にとって2026年は「変化の1年」とし