27日、鶴岡市温海地域の山中に入った遊佐町の70代男性の行方が分からなくなっています。警察によりますと、男性は鶴岡市木野俣にある「木野俣観光ワラビ園」近くの山中に入ったとみられ、27日午後0時20分ごろ、男性の行方が分からなくなっていると110番通報があったということです。