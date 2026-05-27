[Alexandros]が5月24日、Zepp Shinjukuにて全国9ヵ所9公演のファンクラブツアー＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞の7本目となる東京公演を開催した。同公演のレポートをお届けしたい。「盛り上がってるところ申し訳ありませんが、今日は、追いかけて届きません！ 鳴らない言葉も鳴りません！ 彷徨っても彷徨いません！ すべてマイナーな曲ばかりです！」──川上洋平(Vo, G)＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞と題したファンクラブ会