LUNA SEA × GLAYが、1年前に開催した奇跡の東京ドーム対バンLIVE＜The Millennium Eve 2025＞の映像作品を本日リリースした。両バンドのメジャー曲はもちろん、このステージでしか見られない対バン相手曲の演奏やコラボバンド演奏など、2時間40分にわたり密度の高いライヴ映像が収められているという。また、このタイミングから新たなティザー映像も公開された。すでに公開済の同作のティザー映像より、さらにアグレッシヴなパフ