竹原ピストルが、ニューアルバム『FIRST CRY!!』を本日リリースした。また、6月2日にはリリースを記念した配信ライブが実施されることも発表された。今作は、2026年12月に50歳を迎える竹原が、新たなスタートを切るという強い想いをタイトルに込め、また、キャリアの最高傑作であるという自負のもと完成させたオリジナルアルバムだという。「竹原ピストルこうあるべきだ」という自身の固定観念を取り払い、自然体で作り上げたバリ