サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX7防水対応でお風呂やアウトドアでも使え、最大8W出力とデュアル振動板による迫力サウンドを楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP126」を発売した。■水辺でも安心して使えるIPX7防水仕様本製品はIPX7防水に対応しているため、お風呂やキッチン、プールサイド、アウトドアなど、水しぶきが気になる場所でも安心して使用できる。突然の雨やレジ