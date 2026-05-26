A.B.C-Zが5月27日に、2026年初となるデジタルシングル「TAP」をリリース。MVを公開した。「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。ミュージックビデオはCGを基調にすることで、コミカルなダンスをあえて無機質に表現しながらも、フリーダンスではメンバーの個性が光るポップな仕上がりとなっている。