本格的なサクランボの収穫期を前に26日、寒河江市で農産物盗難防止対策会議が開かれました。参加者たちは、盗難被害の防止に向け、連携して対策することを確認しました。会議には、JAさがえ西村山や管内の自治体と寒河江警察署の担当者、およそ30人が出席しました。警察によりますと、去年、県内で発生したサクランボの盗難被害は、寒河江市内で1件を含む5件で合わせて375キロ。被害額は185万5000円に上り、過去10年で最悪となりま