長井市在住の冒険家がこのほどネパールの子どもたちにブランコを寄贈しました。このプロジェクトに参加した長井市の小学校で26日朝、報告会が開かれました。26日朝、長井市の伊佐沢小学校を訪れたのは、長井市在住で冒険家の小松登志子さん（75）です。小松さんはこれまでに世界150カ国を旅してきました。このうちネパールには、2015年に発生した大地震をきっかけにたびたび訪れるようになり、その際、現地の小学校に