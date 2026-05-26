山形市の80代の女性が4月、孫を名乗る男らから現金合わせて310万円をだまし取られる被害がありました。詐欺被害にあったのは山形市の80代女性です。4月21日、女性の自宅の固定電話に孫を名乗る男から「喫茶店で職場のお金が入ったカバンをなくしてしまった」、「お金を立て替えてほしい」と電話がありました。孫を名乗る男は「喫茶店店主のキノシタ」を名乗る男に電話を代わり、孫がカバンをなくしたことなどについて再び説明をし