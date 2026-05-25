■食料品2590 ダイドーグループHD 2027年1月期 1Q （Point：）国内飲料事業の採算改善と前年同期比での営業益をチェック。 ■卸売業7590 タカショー 2027年1月期 1Q （Point：）ガーデニング需要の動向とセグメント別売上高をチェック。 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる