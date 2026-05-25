本田技研工業株式会社（Honda）は、同社ならではのFUNを追求した新たなEV「Super-ONE」の発表会を5月21日（金）に開催。当日は、日本統括部長 川坂英生氏と、Super-ONE開発責任者 堀田英智氏が登壇し、日本市場におけるEV展開や、製品特長・開発背景などについて説明を行った。その後、ゲストにタレント・若槻千夏さんを迎え、過去にHonda「シティターボ?」を保有していたMCの安東弘樹氏やSuper-ONEのデザイナーとともに、当時のド