ガソリン価格の上昇が続く中、「少しでも燃費をよくしたい」と考える家庭も多いかもしれません。そんな中、レギュラー仕様の車にもかかわらず、「ハイオクのほうが燃費がよくなるから結果的に得」と考えて給油している人もいるようです。 一方で、ハイオクはレギュラーより価格が高く、日常的に使う場合には家計への影響も気になるところでしょう。では、レギュラー仕様車へハイオクを入れ続けた場合、年