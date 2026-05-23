花王が全国の20〜69歳の女性500人を対象に「入浴スタイルに関する実態調査」を実施し、その結果を公表しました。【豆知識】「えっ…」これがシャワーのみでも「風呂掃除」をサボってはいけない理由です！シャワー入浴は夏にピーク調査は2025年10月、入浴スタイルと風呂掃除の実態を把握する目的で、インターネットリサーチで実施。自宅での入浴方法は、500人中195人が「時期やその日によって、“シャワーのみの入浴”“湯