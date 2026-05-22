漫画家の赤夏さんの漫画「網膜剥離寸前手術うけた話」が、Xで合計1万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者は数年前、隔週連載の仕事で無理をして以来、目を使いすぎると片目がひどく痛むようになりました。そんな中、友人が「眼精疲労だと思ったら、初期緑内障だった」と言うのを聞き、不安を覚えて眼科で検査を受けることにしたところ…という内容で、読者からは「私もレーザー手術しまし