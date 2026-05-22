22日未明、山形市で住宅1棟が焼けました。けが人の情報はないということです。22日午前4時半すぎ、山形市千歳1丁目で倉庫が燃えていると通行人から消防に通報がありました。火は住宅も焼き、5時半現在、消火活動が続いています。近所の人によりますと、住宅は男性1人暮らしで逃げて無事でした。