サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400-TOY054」を発売した。■風と強力ミストで、暑さを一気にクールダウン本製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋外で