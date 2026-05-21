屋外でもしっかり涼しい！強力なノズル噴射式ミストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400-TOY054」を発売した。
■風と強力ミストで、暑さを一気にクールダウン
本製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋外でも快適な空間づくりをサポートする。特に、一般的な扇風機では熱風に感じやすい高温環境でも、水を使って涼感をプラスできるのが魅力。仕事現場、キャンプ、屋外イベントなど、夏の暑さ対策に頼れる一台だ。
■強力ノズル噴射で、離れた場所にも涼しさを届ける
ミストはノズル噴射式を採用しており、水の噴射が強力だ。従来品のようなやさしい加湿感ではなく、屋外でしっかり涼しさを感じたいシーンに向いた仕様。風量は3段階、ミストは連続噴霧に加えて5秒・10秒・15秒間隔の噴霧モードを選べるため、暑さや使用場所に合わせて調整できる。水量が多いため主に屋外向けだが、その分、夏の現場やアウトドアで頼もしい冷却力を発揮する。
■首振り・角度調整・リモコンで、快適さを自在に操作
左右約80度の自動首振りに対応し、広い範囲へ風とミストを届けられる。上下方向は手動で上向き約90度、下向き約15度まで調整でき、座っている人に向けたり、作業スペース全体に向けたりと、シーンに合わせた使い方が可能だ。付属のリモコンを使えば、風量・ミスト・首振り・タイマー操作を離れた場所から行える。暑い中で本体まで移動せずに調整できる、実用性の高い仕様だ。
■8Lタンクで長時間使える、屋外向けの安心感
最大水容量は8Lで、こまめな給水の手間を抑えながら使用できる。連続使用時間は、首振りなしの弱運転で最大約16時間。長時間の屋外作業やキャンプ、庭先での使用など、途中で何度も準備し直したくないシーンに便利。タンクには水の残量が分かる半透明の窓を搭載しているため、使用中も残量を確認しやすく、給水のタイミングを逃しにくい設計だ。
■コードレスで使えて、収納・持ち運びもスマート
USB Type-C充電式で、電源のない場所でもコードレスで使用できる。8,800mAhの内蔵バッテリーを搭載し、USB Aポートからスマートフォンなどの充電にも使えるため、屋外での心強さが広がりる。使用後は水を排出し、タンク内部を乾燥させた後にファン部分を逆向きに取り付けることで、コンパクトに収納可能。キャスターは使用環境に合わせて取り外せるため、移動や保管のしやすさにも配慮されている。
■便利な仕様
■コードレス大型ミストファン「400-TOY054」
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■強力ノズル噴射で、離れた場所にも涼しさを届ける
ミストはノズル噴射式を採用しており、水の噴射が強力だ。従来品のようなやさしい加湿感ではなく、屋外でしっかり涼しさを感じたいシーンに向いた仕様。風量は3段階、ミストは連続噴霧に加えて5秒・10秒・15秒間隔の噴霧モードを選べるため、暑さや使用場所に合わせて調整できる。水量が多いため主に屋外向けだが、その分、夏の現場やアウトドアで頼もしい冷却力を発揮する。
■首振り・角度調整・リモコンで、快適さを自在に操作
左右約80度の自動首振りに対応し、広い範囲へ風とミストを届けられる。上下方向は手動で上向き約90度、下向き約15度まで調整でき、座っている人に向けたり、作業スペース全体に向けたりと、シーンに合わせた使い方が可能だ。付属のリモコンを使えば、風量・ミスト・首振り・タイマー操作を離れた場所から行える。暑い中で本体まで移動せずに調整できる、実用性の高い仕様だ。
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最大水容量は8Lで、こまめな給水の手間を抑えながら使用できる。連続使用時間は、首振りなしの弱運転で最大約16時間。長時間の屋外作業やキャンプ、庭先での使用など、途中で何度も準備し直したくないシーンに便利。タンクには水の残量が分かる半透明の窓を搭載しているため、使用中も残量を確認しやすく、給水のタイミングを逃しにくい設計だ。
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