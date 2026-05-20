駅のホームで嘔吐してしまって、周りの人々は見てみぬふり。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…そんな中、一組の夫婦に声をかけられて......。東京都在住の30代女性（投稿時）、りょーママさんの体験談。＜りょーママさんからのおたより＞10年近く前のことです。一人目を妊娠してつわりが始まった頃でした。接客業だったので土日でしたが、仕事に行くために西武池袋線に乗っていました。電車は少し混