お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが18日、オフィシャルブログを更新。新しいヘッドホンを手に入れた尾形が上半身裸で“熱唱”する姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。 この日、「ご機嫌なパパ」と