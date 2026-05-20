パンサー尾形、上半身裸で“真夏の果実”熱唱
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが18日、オフィシャルブログを更新。新しいヘッドホンを手に入れた尾形が上半身裸で“熱唱”する姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「ご機嫌なパパ」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「今日はパパがとってもご機嫌に帰ってきまして」と切り出し、「おニューのヘッドホンを手に入れて、早速熱唱してます。笑」と上半身裸裸でヘッドホンを着けながら真剣な表情で「真夏の果実」（サザンオールスターズ）を熱唱する尾形の姿や８歳の娘・さくらちゃんと一緒に笑いながら「たかちゃんー」と呼びかける動画も公開。
続けて「この方本当に 私が仕事から帰ってきても 家で一人で熱唱してるのよ」と尾形の日常の様子を明かし、「しかし気持ち良さそうに歌ってるよね」とつづった。
さらに最後にも「裸で！！」とユーモアたっぷりに締めくくり、仲睦まじい夫婦の日常をのぞかせた。
この投稿にファンから「見ました！！(笑)」「朝から口角が上がります」「顔もカッコいいし声も良いし！！」「良いねー」「パパさん酔いしれてる」「さくちゃんの笑い声があいの手みたいで ピッタリ」「楽しそう」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
続けて「この方本当に 私が仕事から帰ってきても 家で一人で熱唱してるのよ」と尾形の日常の様子を明かし、「しかし気持ち良さそうに歌ってるよね」とつづった。
さらに最後にも「裸で！！」とユーモアたっぷりに締めくくり、仲睦まじい夫婦の日常をのぞかせた。
この投稿にファンから「見ました！！(笑)」「朝から口角が上がります」「顔もカッコいいし声も良いし！！」「良いねー」「パパさん酔いしれてる」「さくちゃんの笑い声があいの手みたいで ピッタリ」「楽しそう」などの声が寄せられている。