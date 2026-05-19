サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、従来の電池より安全で長持ちする半固体電池を採用した3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」と「400-TOY049BL（ブルー）」を仕様変更し、発売した。■安全かつ長持ちする半固体電池に仕様変更本製品は従来のバッテリーに比べて安全性が高く、長持ちする半固体リチウムイオン電池の仕様にグレードアップしました。半固体電池に対しての釘刺し試験