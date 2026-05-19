ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、フラッグシップモデル「JBL Tour One M3」および「JBL Tour Pro 3」に新色「グリーン」を追加、2026年5月21日（木）より販売する。さらにファームウェアアップデートにより、新開発サウンドカーブ（JBL Tour One M3のみ）及びスマート充電