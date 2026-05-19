Art Gallery M84は、2026年6月30日(火)より北尾辰也写真展『COSMIC STRUCTURES』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第170回目の展示として実施する個展。■北尾辰也の世界をお楽しみください写真展『COSMIC STRUCTURES』は、ここ数年北尾辰也が取り組んでいる自然の中に現れる「構造」に着目した作品です。地層、水の流れ、氷の結晶、波の軌跡など、自然界には、スケールを超えて共通する形や秩序が存在しています。そ