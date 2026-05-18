5月18日の山形県内は、ことし初めて真夏日を観測するなど、各地でことし1番の暑さとなりました。急に暑くなると心配なのが熱中症です。体が暑さに慣れていない今の時期に行う暑さ対策で大切なことを取材しました。キーワードは『暑熱順化』です。中川アナ「山形市内は手元の気温計は34度を超えています。湯殿山神社では神輿を担いで威勢のいい声が響いています」山形市の湯殿山神社では奉祝記念大祭が行われ、威勢のい