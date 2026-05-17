あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した寿司メニュー5種、サイドメニュー1種の計6商品を5月20日から期間限定で販売します。【写真】リュウジ＆安元洋貴コラボ“至高のバズメニュー”がおいしそう！一挙にチェックしちゃおう！リュウジさんはSNSを含め、総フォロワー数1130万人を突破した人気料理家で、安元さんはナレーション