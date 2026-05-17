ガンバ大阪は現地５月16日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。１−０で勝利して優勝を飾った。クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスターを擁する相手に終始劣勢の展開となったものの、30分にデニス・ヒュメットがゴール。この１点を最後まで守り抜いた。サウジアラビアメディア『Aawsat』によれば、アル・ナス