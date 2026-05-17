16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と斎藤雅樹氏が、両リーグワーストの8度目の完封負けを喫した首位・オリックスについて言及した。オリックスは同日のロッテ戦に0−2で敗れた。これで今季8度目の完封負けとなったが、笘篠氏は「打線はそれほど心配していないです」とコメント。「僅差のゲームの中で戦えている。ピッチャーが安定している方が、計算が立つ。こういう日もある」