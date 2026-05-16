元イタリア代表FWステファン・エル・シャーラウィが、今シーズン限りでのローマ退団を発表した。1992年10月生まれのエル・シャーラウィは、ジェノアの下部組織出身。ミランなどでもプレーし、2016年1月からローマに加入した。2019年夏に上海申花へ移籍したが、2021年1月からローマに復帰。“ジャロロッシ”ではこれまで公式戦通算346試合に出場し、65ゴール50アシストを記録している。2021−22シーズンにはクラブ史上初の大陸