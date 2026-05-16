日本野球機構（NPB）が5月11日、打者がスイングの際にバットを途中で投げ出す行為を「危険スイング」と定め、警告や退場処分の対象とすることを発表しました。バットがすっぽ抜けるケースも含まれ、翌12日の1軍戦、2軍戦から適用されています。【画像】えっ…バットがすっぽ抜けてもアウト？これが「危険スイング」の厳しすぎる“罰則”です！今回の対応は4月16日のヤクルト−DeNA戦で、打者の手から離れたバットが審判の側