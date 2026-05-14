ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を本体に搭載したポータブルアンプ＆Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」を、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファン